Сунак предлагает использовать ИИ в борьбе с недоеданием в мире

By Euronews

В Лондоне прошел Глобальный саммит по продовольственной безопасности. Великобритания предлагает в борьбе с недоеданием в мире использовать искусственный интеллект

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Министры, дипломаты и филантропы из 20 стран приняли участие в однодневном Глобальном саммите по продовольственной безопасности в Лондоне.

Организаторами мероприятия выступили Сомали и Объединенные Арабские Эмираты, при поддержке Детского инвестиционного фонда и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Премьер-министр Великобритании призвал мировых лидеров использовать искусственный интеллект и другие передовые технологии, чтобы покончить с недоеданием во всем мире.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

— Изменение климата, конфликты и рост населения означают все более серьезные проблемы с поставками продовольствия. И мы идем дальше, мы создаем новый британский научный центр CGIAR для проведения передовых исследований по созданию устойчивого к наводнениям риса, устойчивой к болезням пшеницы и многого другого. Эти инновации охватят миллионы людей в беднейших странах, а также повысят урожайность в Великобритании и снизят цены на продовольствие.

По словам президента Сомали, прежде, чем переходить к развитию необходимо урегулировать существующую ситуацию с недоеданием в мире.

Нелегко сразу перейти от гуманитарной ситуации к развитию. Поэтому нам необходим такой переход и программа стабилизации, которую разработала Сомали и международные партнеры. Великобритания — один из основных партнеров, поддерживающих Сомали Хасан Шейх Махмуд президент Сомали

Сунак отметил, что "сегодня, в 2023 году, почти 1 миллиард человек во всем мире регулярно недоедает, миллионам людей грозит голод и смерть от него. По его словам, в мире изобилия никто не должен умирать от недостатка пищи".

Саммит совпал с публикацией "обновленной" стратегии развития Великобритании, направленной на ликвидацию крайней бедности, борьбу с изменением климата и утратой биоразнообразия.

Исходя из нее, Великобритания не будет восстанавливать уровень помощи развитию до 0,7% от валового национального дохода (во время пандемии она была сокращена до 0,5%) пока "финансовая ситуация не позволит".

Вместо этого Великобритания заявляет, что будет расходовать средства более разумно, выделяя их на помощь странам, укрепляющим защиту от стихийных бедствий, привлекать больше средств частного сектора на цели развития и строить "взаимоуважительные" отношения с развивающимися странами.