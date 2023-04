В России Zara стала Maag

Российское правительство одобрило сделку по продаже активов испанского владельца бренда Zara. Новый собственник находится в юрисдикции "более дружественной" РФ страны.

Бывшие магазины Zara открылись в России под новым названием Maag. Сделку по продаже торговых точек испанской группы Inditex, которая также владеет брендами Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, одобрили российские власти.

Первым открылся магазин в Москве на улице Неглинной, в ближайшие дни по всей стране появятся более 60 бутиков Maag.

В Минпроторге заявили, что покупателем активов стала фирма Fashion And More Management "с офисом в одной из дружественных стран". По информации Financial Times, её зарегистрировала Daher Group из ОАЭ специально для проведения сделки.

Ещё в начале апреля замминистра Виктор Евтухов сообщил, что "коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию".

В марте руководство испанского ритейлера заявило, что не исключает возвращения на российский рынок через франшизу холдинга Daher Group, если "ситуация изменится".

По обновлённым подсчётам издания "Важные истории", с начала войны из России полностьюушли лишь 20% иностранных компаний. Издание отмечает, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестиция тормозит сделки, а некоторые игроки лишь "имитируют уход", меняя собственников на юрлица из стран, которые не вводили санкций против России.