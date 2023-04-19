Россия как "чемпион мира по санкциям" поделится опытом с Венесуэлой

Euronews

В рамках турне по странам Южной Америки и Карибского бассейна министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каракас, где встретился со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто, а также президентом страны Николасом Мадуро.

Отвечая на вопросы журналистов, Лавров прокомментировал санкции против Каракаса, отметив, что являясь "чемпионом мира" по количеству введенных против нее рестрикций со стороны Запада, Россия может поделиться с Венесуэлой опытом ухода от их влияния.

По словам главы российского МИДа, Венесуэла должна самостоятельно решать, как развиваться в будущем "без диктата и шантажа" извне.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

— Мы солидарно с венесуэльскими друзьями выступаем с единых позиций в защиту права народов самим определять свое будущее, свою судьбу без вмешательства извне, без диктата и шантажа. И без, конечно же, попыток повлиять на них незаконными односторонними ограничительными мерами, которые сейчас практикует коллективный Запад.

В Венесуэлу Лавров прибыл из Бразилии, где также провел переговоры с министром иностранных дел Мауро Виэйрой.

Бразилия на протяжении десятилетий остается ведущим деловым партнером России в регионе и отказалась присоединяться к антироссийским санкциям, что позволило двум странам нарастить объемы взаимной торговли.

В 2022 году товарооборот между странами достиг рекордного уровня в 9,8 млрд долларов.

На встрече была также затронута тема войны в Украине. Лавров отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы "конфликт завершился как можно скорее".

При этом Бразилиа предлагает создать "дружественную группу" для переговоров между Москвой и Киевом, на которых посредником готов выступить президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.