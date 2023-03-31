Карл III восхваляет англо-германскую дружбу

"Агрессивная война против Украины принесла невообразимые страдания стольким невинным людям. Бесчисленное количество жизней было уничтожено, свобода и человеческое достоинство были жестоко попраны. Безопасность Европы под угрозой, как и наши демократические ценности", — сказал король Великобритании Карл III во время своего выступления в немецком бундестаге на почти безупречном немецком языке с характерным британским акцентом. Он сказал, что наряду с потрясением ужасными разрушениями, можно черпать мужество в единстве в защите Украины, мира и безопасности.

Речь политическая, но без упоминания о "брексите"

Британский монарх, для первой своей зарубежной поездки, ещё до коронации 6 мая, избравший Берлин, подчеркнул исторические связи между Германией и Великобританией как в политической, так и в культурной сфере. Но при этом ни слова не упомянул о "брексите", который серьёзно обострил отношения между Соединенным Королевством и Европой, даже несмотря на то, что между ЕС и Великобританией в споре о Северной Ирландии соглашение было достигнуто.

Тем не менее его речь отнюдь не была аполитичной. Британский монарх сосредоточил внимание на партнёрстве между Германией и Великобританией, которое, по его словам, нашло отражение в самых разных сферах в обеих странах. Несколько раз он говорил о новом старте, оставляя открытым вопрос о том, относится ли это к его правлению или к "брекситу".

Выступление британского монарха было положительно воспринято в бундестаге. Депутаты устроили Карду овации, несмотря на критику, прозвучавшую накануне вечером со стороны оппозиции. Например, лидер Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что "высшему демократическому органу не подобает преклоняться перед монархом".

Связь с наследием Елизаветы II

Вспомнил Карл III и свою мать, которая за 70-летнее царствование посетила Германию более 15 раз, в том числе 5 - с государственными визитами. Она, как и Карл, много работала для примирения между британцами и немцами после Второй мировой войны, и не только потому, что её супруг, принц Филипп, имел немецкие корни:

"Моя мать знала, какое огромное достижение означало это примирение. И своими многочисленными визитами она хотела внести в него свою лепту. Возможно, поэтому она завоевала особое место в сердцах немцев".

Королева Елизавета II произвела впечатление не только на немецкий народ. Несколько раз во время визитов во Францию она произносила свои речи на французском языке, тем самым завоевав расположением нации.

Елизавета II также умела тонко передавать сообщения - например, в 2017 году, когда в речи о том, как добиться успеха "брексита", она надела синюю шляпу, украшенную голубыми цветами с желтым центром. Этот головной убор напоминил флаг ЕС и вызвал спекуляции в соцсетях.

Тот факт, что Карл приветствовал немецких делегатов в Бундестаге и 130 гостей на государственном банкете на их языке и даже сумел вызвать смех своим британским юмором, а вместе с этим и симпатии, доказывает, что он многое унаследовал от матери.

Он уже заявил на государственном банкете во дворце Бельвю, что сделает все возможное для укрепления связей между двумя странами, добавив: "И, конечно же, мы стоим бок о бок, чтобы защищать и продвигать наши демократические ценности".

И в Германии, и в Великобритании этот королевский визит расценивают как позитивный сигнал — своего рода новый старт после "брексита", который был инициирован 29 марта 2017 года обращением премьер-министра Терезы Мэй к ЕС с просьбой о выходе.