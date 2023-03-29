Визит Карла III в Германию - первый после коронации

Усиленные наряды полиции, проверки документов и флаги по всему городу... Столица Германии готовится к визиту короля Англии Карла III. Центр Берлина украшен ради первого после коронации приезда британского монарха. Карл III приехал в Берлин вместо Парижа, от поездки куда пришлось отказаться из-за забастовок и протестов. В Германии королевский визит вызывает любопытство.

Вот что говорят прохожие у гостиницы, где остановится британский монарх:

"Да, мне любопытно. Интересно, что он нам скажет, зачем он приехал? Да, я очень взволнована, ведь мы остановились в том же отеле, что и король. Какие будут правила безопасности? Было бы конечно здорово его увидеть!"

"Я уверена, что у него все получится, он не похож на свою мать. Нам остается только ждать и смотреть, что нас ждет в ближайшем будущем".

Карл III хочет начать правление с примирения с Европой, ведь отношения с Евросоюзом остаются натянутыми после "брексита". Важно произвести хорошее впечатление, и король хотел начать с Парижа, но настрой у французов не праздничный.

Визит в Берлин продолжится в четверг. У короля запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем, прогулка с мэром города по главному рынку, выступление в немецком парламенте и встреча с украинскими беженцами.

Поездка королевской четы в Германию завершится в пятницу посещением Гамбурга, второго города и крупнейшего порта страны.