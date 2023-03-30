"Тёплый приём": Карл III встретился с президентом Германии и Ангелой Меркель

"Тёплый приём": Карл III встретился с президентом Германии и Ангелой МеркельКомментарии
Экология, солидарность с Украиной, англо-германская дружба и сближение с ЕС – таковы главные темы исторического визита Карла III и королевы-консорт Камиллы в Германию.
Накануне британского монарху удалось пообщаться с жителями немецкой столицы, встречавшими Виндзоров у Бранденбургских ворот, и принять участие в торжественных церемониях.
Выступая с речью перед почётными гостями во дворце Бельвю президент ФРГ выразил уверенность в том, что в отношениях Берлина и Лондона открывается "новая глава" несмотря на брексит, который он назвал "грустным" событием.
На банкет также пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель.
Король обратился к собравшимся на языке Гёте: "Мы с супругой глубоко тронуты тем, как тепло нас приняли в Германии".
Карл III также заявил, что Великобритания и Германия стоят "плечом к плечу", когда речь идёт о "защите суверенитета Украины перед лицом российской агрессии", и поблагодарил власти ФРГ за приём украинских беженцев.
По подсчётам британского посольства в Берлине, до восшествия на престол сын Елизаветы II около 40 раз бывал в Германии и хорошо знает страну. Из-за протестов во Франции именно Германия первой удостоилась государственного визита нового британского монарха.
В четверг король выступит с речью Бундестаге, где встретится с канцлером Олафом Шольцем.
В ходе визита в Гамбург в пятницу Карл III впервые в истории возложит венок жертвам воздушных налётов союзников во время Второй мировой войны.