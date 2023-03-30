"Тёплый приём": Карл III встретился с президентом Германии и Ангелой Меркель

Экология, солидарность с Украиной, англо-германская дружба и сближение с ЕС – таковы главные темы исторического визита Карла III и королевы-консорт Камиллы в Германию.

Накануне британского монарху удалось пообщаться с жителями немецкой столицы, встречавшими Виндзоров у Бранденбургских ворот, и принять участие в торжественных церемониях.

Выступая с речью перед почётными гостями во дворце Бельвю президент ФРГ выразил уверенность в том, что в отношениях Берлина и Лондона открывается "новая глава" несмотря на брексит, который он назвал "грустным" событием.

На банкет также пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель.

29 марта 2017 года Соединённое Королевство начало свой выход из Европейского союза, и сегодня, ровно шесть лет спустя, мы открываем новую страницу. Обстоятельства изменились, но мы по-прежнему вместе смотрим вперёд. Что бы нас ни ожидало, я знаю, что англо-германская дружба всегда будет крепкой. Франк-Вальтер Штайнмайер Президент ФРГ

Король обратился к собравшимся на языке Гёте: "Мы с супругой глубоко тронуты тем, как тепло нас приняли в Германии".

Карл III также заявил, что Великобритания и Германия стоят "плечом к плечу", когда речь идёт о "защите суверенитета Украины перед лицом российской агрессии", и поблагодарил власти ФРГ за приём украинских беженцев.

По подсчётам британского посольства в Берлине, до восшествия на престол сын Елизаветы II около 40 раз бывал в Германии и хорошо знает страну. Из-за протестов во Франции именно Германия первой удостоилась государственного визита нового британского монарха.

В четверг король выступит с речью Бундестаге, где встретится с канцлером Олафом Шольцем.

В ходе визита в Гамбург в пятницу Карл III впервые в истории возложит венок жертвам воздушных налётов союзников во время Второй мировой войны.