Новый этап в отношениях ФРГ и Великобритании: Карл III совершает государственный визит в Берлин

С воинскими почестями у Бранденбургских ворот в Берлине президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и первая леди Эльке Бюденбендер приветствовали британского монарха Карла III и королеву-консорта Камиллу. Увидеть высокопоставленных гостей собрались сотни людей при соблюдении строгих мер безопасности.

Позднее Карл III и его супруга поблагодарили Штайнмайера за прием в Берлине.

Это первый государственный визит Карла III с тех пор, как он стал монархом. Местом проведения дискуссий, в том числе о чистой энергии и изменении климата, выбран президентский дворец Бельвю. Там же состоится торжественный ужин, на который приглашены 130 гостей.

Карл III присоединился к президенту Штайнмайеру и другим лидерам, чтобы услышать, как страны, бизнес и гражданское общество совместно работают над декарбонизацией глобальных энергетических систем.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ: "Сегодня, ровно шесть лет спустя после того, как Соединенное Королевство начало выходить из Европейского Союза, мы открываем новую главу в наших отношениях".

Карл III планировал сначала посетить Францию. Но визит был отложен из-за непрекращающихся в этой стране протестов против пенсионной реформы.