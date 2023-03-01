"Аптека для души": репортаж из библиотеки освобожденного Ирпеня

Ирпень, город-ворота в украинскую столицу, дорого заплатил за сопротивление российскому наступлению на Киевскую область год назад. Тем не менее жизнь здесь понемногу возвращается в обычное русло.

Местная библиотека — один из символов несгибаемости украинцев. Во время оккупации в неё попал снаряд, но здание восстановили, а в первые недели после освобождения региона библиотека стала убежищем для жителей города. Сейчас здесь работают и проводят встречи.

"Наша библиотека — это общественое пространство, коворкинг. Всё бесплатно: доступ в интернет, свет, место, где можно работать целый день. Это помощь для людей", — говорит директор библиотеки Ирпеня Елена Цыганенко.

"В этой сложной ситуации с электричеством мне нужно место, где можно зарядить ноутбук и подключиться к интернету. Я хочу работать каждый день, поэтому прихожу сюда. Думаю, это очень важно. Это поддерживает экономику Украины. Я зарабатываю деньги и трачу их в Украине. Я также делаю пожертвования для армии. Это тоже часть сопротивления", — рассказывает жительница Ирпеня Альбина Басова.

Сохранение культуры — важная часть сопротивления, подчеркивает директор библиотеки.

"Это место — духовный центр города. Здесь мы беседуем с людьми, помогаем им выбрать книгу. Книга — это же психологическая помощь. Это библиотерапия: человек берет книгу, отвлекается и читает, узнает что-то для себя новое. Кто-то берет для учебы, кто-то — просто так. Сейчас мы убрали все русские книги с полок. Осталась только украинская литература, чтобы изучать нашу историю, наше искусство, нашу культуру, нашу духовность", — продолжает Елена Цыганенко.

В библиотеке проходят мастер-классы, игры для детей и даже сеансы психологической поддержки.

"Библиотека — это храм знаний, храм науки, аптека для души. Здесь можно согреться, отдохнуть, зарядить гаджеты, поработать, взять хорошую книгу, побывать на курсах или презентации книги. Найти всё, что укрепляет нашу духовность. Здесь можно успокоить душу. Тут мы говорим про Украину, что наша Украина победит. Мы проводим минуты молчания и говорим: слава Украине, героям слава! Это крик наших украинских душ. Сейчас мы должны объединяться и поддерживать друг друга разными способами", — говорит директор библиотеки.