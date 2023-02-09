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Демографический кризис: почему польки боятся рожать?

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 Julian GOMEZ  & euronews
Демографический кризис: почему польки боятся рожать?
Авторское право  euronews

Очередная тихая смена для Евы Дадальской, заведующей родильным отделением в польском городе Воломин – за последние 30 лет рождаемость в Польше снизилась на 40%

Ева провела репортёра Euronews Хулиана Лопеса по пустым родильным залам.

"Всего 5 лет назад было бы невозможно представить пустующие палаты. Теперь почти каждый день проходит в ожидании потенциальных рожениц", – говорит она.

У этого явления множество причин. Нежелание иметь детей объясняется такими факторами, как экономическая неопределённость и отсутствие гарантий занятости. Некоторые связывают снижение рождаемости с крайне жёстким законодательством в области абортов. С 2021 года прерывание беременности легально лишь в случае угрозы здоровью и жизни матери, а также в случае изнасилования и инцеста. Наличие у плода тяжёлых пороков развития больше не является мотивом для аборта.

Агнешка Шпила – писательница и активистка, её старшие близняшки родились с аномалией развития мозга. 

Женщины в ужасе от того, что могут оказаться в той же ситуации, что и я. Ребёнок с особенностями развития может рассчитывать только свою мать. Не на общество, не на страну, не на систему. Как только у ребёнка обнаруживается серьёзная патология, мать вынуждена немедленно оставить свою работу. Мои дочери смогут посещать школу до 18 лет, но потом всё прекратится. В Польше им больше некуда податься. Так что они будут сидеть здесь со мной до конца своих дней. Я не смогу прожить свою жизнь так, как я себе представляла.
Агнешка Шпила

Польское правительство финансирует меры по стимулированию рождаемости, например, программу детских пособий "Семья 500+", но они не приносят значительных результатов.

К этой проблеме добавляется строгая миграционная политика страны, в то время как в других странах, таких, как Испания и Португалия, где также наблюдается низкая рождаемость, мигранты заполняют "демографическую яму"

Тем не менее низкий уровень рождаемости часто сопровождается растущим ВВП и свидетельствует о более высоким уровнем образования женщин. Но демографы отмечают, что Польша – быстро стареющая страна, а это может привести к негативным последствиям для экономики в будущем.