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Нидерланды

Нидерланды: "серийного" донора спермы попросят остановиться через суд

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 Tuba Altunkaya
Донора спермы из Нидерландов, который мог стать отцом более 550 детей, ждёт суд.
Донора спермы из Нидерландов, который мог стать отцом более 550 детей, ждёт суд.   -  Авторское право  HENNING BAGGER/AFP

Донорство спермы может привести на скамью подсудимых: группа истцов намерена добиться запрета для 41-летнего жителя Гааги сдавать свои биоматериалы. Он мог стать отцом по меньшей мере 550 детей по всему миру.

Коллективный иск против мужчины подали одна из женщин, которая в 2018 году обратилась за донорской спермой, а также фонд Donorkind, отстаивающий права детей, рождённых методом искусственного оплодотворения.

По данным НПО, мужчина, которого голландские СМИ называют Джонатан М., "сотрудничал" по меньшей мере с 13 клиниками в Нидерландах и за рубежом.

Согласно законодательству королевства, генетический материал одного человека может использоваться для помощи 12 семей или для зачатия не более 25 детей. Ограничения были введены, чтобы предотвратить непреднамеренный инцест сводных братьев и сестёр или проблемы с психикой у потомков донора.

"Если бы я знала, что он уже стал отцом более ста детей, я бы никогда не выбрала этого донора", – говорится в заявлении матери, инициировавшей судебное разбирательство.

"Когда я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, мне становится дурно, – говорит мать, – обращение в суд – единственный способ защитить моего ребенка".

В 2017 году голландец уже был внесён в чёрный список после того, как выяснилось, что он стал биологическим отцом более сотни детей. Нидерландское сообщество акушеров и гинекологов (NVOG) тогда призвало все банки спермы и клиники немедленно уничтожить его биоматериалы. 

Как утверждают представители Donorkind, Джонатан М. продолжал в нарушение закона заниматься донорством за границей, он также обращался к потенциальным клиенткам через социальные сети, выставляя высокие тарифы. 

По словам адвоката фонда Марка де Хека, "его одержимость размножением представляет угрозу для психического и физического здоровья детей".

Голландские СМИ сообщают, что Джонатан М. сейчас живет в Кении, и отказываются комментировать судебное разбирательство против него.