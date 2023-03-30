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Французская молодежь возглавила протесты против пенсионной реформы. Почему?

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 Anelise Borges
Французская молодежь возглавила протесты против пенсионной реформы. Почему?
Авторское право  euronews

Во всем мире выход на пенсию - абстрактная идея. У поколения Z есть много других проблем, среди них - глобальное потепление и доступ к рынку труда. Но во Франции, где правительство Эммануэля Макрона представило в январе законопроект о пенсионной реформе, по всей стране прокатились протесты, причем в авангарде мобилизации оказалась молодежь.

Почему именно молодые так отреагировали на пенсионную реформу, выяснила в Париже наш корреспондент Аннализ Боржес.

"Президент всех стариков"

Лишь небольшая часть молодых, похоже, вышла на улицу собственно из-за повышения пенсионного возраста. Для большинства протестующих реформа стала триггером к выражению недовольства происходящим в стране.

Об этом говорит 21-летняя студентка Романе: "Мы выступаем против политики правительства в глобальном смысле, например, против политики, которую оно проводит в отношении климата или мигрантов, то есть проблематика гораздо шире".

Политолог Филипп Моро Шевроле разделяет эту мысль. "Можно провести параллель с маем 1968 года. Тогда у нас с был старый президент, де Голль, его считали важным представители старого поколения, но не молодежь. То же самое можно сказать и об Эммануэле Макроне, - комментирует он. - Макрон - президент стариков, его избирают пожилые, он не разговаривает с молодежью".

Во втором туре выборов за Макрона отдали голос 59,2% избирателей в возрасте 18-24 лет. При этом 41% представителей этой возрастной группы вообще не голосовали, не говоря о тех, кто в силу возраста тогда еще не могли прийти на участки.

Не терять мотивацию

Многие молодые осудили процедуру, запущенную правительством для проведения реформы. Кабинет министров обошел парламент, воспользовавшись статьей 49.3 Конституции, и для некоторых критиков Макрона это - угроза демократии. Молодые участники демонстраций признаются, что чувствуют себя в ответе за страну: если старшее поколение не может позволить себе бастовать до бесконечности, то студентам ничего не мешает продлевать протест. Правда, им следует быть готовы к задержаниям.

Которых в предыдущие недели в Париже, да и по всей стране, было немало. Многие указывают на непропорционально жесткий ответ полиции на выступления молодежи.

После выхода из полицейского участка 18-летний Солаль рассказал, что его били и унижали: "Все эти произвольные аресты нацелены на то, что подорвать нашу мотивацию, - убежден он. И думаю, так и случится со многими, даже я в какой-то момент начал сомневаться. Но делать этого нельзя!"