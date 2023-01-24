Australian Open: кто вышел в полуфинал?

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира, Азаренко одержала победу в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. В полуфинале она встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Чемпионка Уимблдона прошлого года впервые в карьере вышла в одну вторую финала Australian Open, обыграв Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:4.

В 1/4 мужского первенства греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над чехом Иржи Легечкой и в третий раз подряд вышел в 1/финала. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

В полуфинале австралийского "Большого шлема" Циципас сразится с Кареном Хачановым, с которым встречался ранее пять раз, неизменно выигрывая.

Серебряный призёр Олимпиады в Токио вышел в полуфинал, обойдя американского теннисиста Себастьяна Корду, который снялся с третьего сета из-за травмы запястья. Хачанов вёл в счёте (7:6, 6:3, 3:0); для него это первый выход в полуфинал на Australian Open.