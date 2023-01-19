Australian Open: Джокович и Маррей пробились в третий круг

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Серб обыграл француза Энзо Куако в четырех сетах. Впереди у Джоковича матч с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Британец Энди Маррей одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом и также вышел в третий круг. Матч длился пять часов сорок пять минут. Следующим соперником Маррея станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

В соеревнования женщин настоящее потрясение пережила представительница Тунниса Онс Жабер, которая потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой. Для Жабер турнир завершен. Вондрушова в третьем круге сыграет с соотечественницей Линдой Фрухвиртовой.

Французская теннисистка Каролин Гарсия впервые за четыре года вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии обыграв канадку Лейлу Фернандес. В третьем круге Гарсия сыграет с немкой Лаурой Зигемунд.