Australian Open: Новак Джокович сыграет в 1/4 финала с Андреем Рублевым

Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, легко переиграв австралийца Алекса де Минора в трех сетах 6:2, 6:1, 6:2.

В следующем круге его соперником будет россиянин Андрей Рублев, который победил датчанина Холгера Руне.

"Эту победу я запомню на всю жизнь", - сказал Рублев в коротком интервью на корте после игры.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На тай‑брейке россиянин сумел отыграться с 0:5, а также отыграл двойной матчбол в пятом сете. Игра продолжалась 3 часа 37 минут.

20-летний американец Бен Шелтон свой выход в четвертьфинал турнира назвал сбывшейся мечтой. В непростом матче Шелтон в пяти сетах победил своего соотечественника Джеффри-Джона Вулфа (6:7, 6:2, 6:7, 7:6, 6:2).

У женщин 45-я ракетка мира Магда Линетт из Польши неожиданно обыграла француженку Каролин Гарсию, которая занимает 4-ю позицию в мировом рейтинге 7:6, 6:4. Матч продолжался менее двух часов.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал благодаря победе над швейцаркой Белиндой Бенчич 7:5, 6:2. Накануне в 1/4 пробилась ее соотечественница Виктория Азаренко.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершается 28 января.