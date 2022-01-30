Рафаэль Надаль — победитель Australian Open

Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису и завоевал рекордный 21 титул "Большого шлема".

В финале в захватывающей борьбе испанец переиграл Даниила Медведева.

По ходу встречи россиянин вел по сетам 2:0, но испанец смог отыграться в двух последующих и выиграть решающий - пятый розыгрыш.

Финальный счет матча: 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Примечательно, Надаль не отыгрывался со счета 2:0 по сетам на протяжении 15 лет.

Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль - под шестым. Испанец побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, выиграв 21-й трофей.

Для Надаля победа в Мельбурне - вторая в карьере.

Медведев второй раз подряд играл в финале Открытого чемпионата Австралии, в прошлом году россиянин уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Общий призовой фонд турнира, прошедшего в 2022 году в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.