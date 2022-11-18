Всё о выборах президента в Казахстане: КОНТЕКСТ

В воскресенье 20 ноября в Казахстане проходят внеочередные выборы президента. С постсоветских времен у страны нет традиции демократической смены власти, а общественное устройство до сих пор носит на себе отпечаток родового племенного деления на жузы. С каким политическим наследием Казахстан пришел к этим выборам главы государства?

Контекст

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана в марте 2019 года, когда бразды правления ему формально передал бессменный лидер страны ещё с советских времен, Нурсултан Назарбаев. Бывший президент продолжал играть значительную роль в политике Казахстана, занимая ответственные посты и контролируя важные экономические рычаги с помощью членов своей семьи.

В результате массовых протестов в стране в начале января 2022 года Токаев принял на себя обязанности главы Совета Безопасности, а также председательство в Ассамблее народа Казахстана, отстранив от этих постов 81-летнего Назарбаева. Многочисленные родственники и приближенные Назарбаева стали терять свои посты в руководстве республики.

Токаев, таким образом, сосредоточил в своих руках значительный объём властных полномочий, а его легитимность была подтверждена ещё в июне 2019 года, когда на внеочередных выборах его поддержали 70% избирателей.

Казахстан продолжает играть роль полноправного члена СНГ и ОДКБ, участвуя в саммитах, а войска ОДКБ (в первую очередь - ВС России) формально помогли стабилизировать ситуацию в стране в январе этого года. Тем не менее руководство республики быстро отказалось от помощи ОДКБ, а на встречах в верхах нередко звучит критика позиции России по важным политическим вопросам.

В региональной геополитике Казахстан разыгрывает карту многостороннего партнёрства: в Астане признают историческую близость и наличие общих экономических интересов с Китаем. В то же время Казахстан сохраняет прагматичные партнёрские отношения с Россией, при этом не забывая о возможностях сотрудничества с Евросоюзом: 17 ноября в Астане прошли переговоры руководства страны с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

В своём стремлении представить Казахстан, как страну с многопартийной системой и доступом оппозиции, по крайней мере, к диалогу с властью, 1 сентября президент Токаев вновь объявил о проведении досрочных выборов. День голосования назначен на воскресенье, 20 ноября.

Кто не прошёл регистрацию?

О желании баллотироваться в президенты Казахстана заявили 15 человек. Несколько кандидатур отклонили по формальным причинам. Как поясняют специалисты Центрально-Азиатской платформы аналитической информации (CABAR), у двоих из них документы не приняли. Речь об этнической казашке из Польши Бали Мажец и гражданке Казахстана Инге Иманбай, супруге лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая. Причина отказа – в несоблюдении требований закона “О выборах”. Бали Мажец, представляющая себя как лидера оппозиции Казахстана за рубежом, не проживала в стране последние 15 лет, а Инге Иманбай нет 40 лет.

Еще один кандидат – политик, представитель оппозиции Амиржан Косанов, занявший второе место на выборах в 2019 году, неожиданно заявил, что передумал баллотироваться. Свое решение он объяснил тем, что демократическая коалиция, к которой он относится, хотела выдвинуть другого кандидата и соперничать с ним он не намерен. К тому же Косанов заявил, что опасается повторения январских событий в случае, если в выборах будет участвовать сильный представитель оппозиционной стороны.

Среди тех, кто подал документы в Центризбирком, но не прошел отбор, - экономист, бывший вице-министр сельского хозяйства страны Нуржан Альтаев, которого выдвигало независимое объединение “Мукалмас”. ЦИК вынужден был приостановить проверку соответствия документов Альтаева из-за поступившего заявления от членов “Мукалмас” о фальсификации протокола выбора выдвиженца. По данным пресс-службы суда Астаны, тот факт, что документ был сфабрикован, подтвердил суд района Байконыр столицы. Альтаев попытался опротестовать решение в апелляции, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения.

Архитектор, один из авторов дизайна тенге Хайрулла Габжалилов, выдвинутый объединением казахских репатриантов “Асар”, не зарегистрирован как кандидат, так как не имеет стажа госслужбы и рожден в другой стране: по местным законам стать президентом может лишь гражданин страны, рожденный на казахстанской земле.

Бизнесмен, экс-депутат нижней палаты парламента Талгат Ергалиев, которого выдвигало объединение “Союз строителей Казахстана”, получил отказ из-за того, что право выдвижения имеют только общественные объединения, а не предпринимательские коалиции.

Еще одного бывшего парламентария, экономиста Жуматая Алиева, известного своими неоднозначными инициативами по отмене абортов или выплате холостякам 2 тыс. долларов США после женитьбы, также был вычеркнут из списка. Большая часть собранных в его поддержку подписей избирателей после проверки оказалась сфальсифицирована.

По этой же причине ЦИК отказал в регистрации сотруднику Минфина РК Бакыту Жанабаеву, которого выдвинула Казахстанская лига любителей футбола.

Ещё одним претендентом на президентский пост, получившим отказ, стала коуч, глава объединения “Практическая психология” Фатима Бизакова: она также не имеет опыта госслужбы.

Шесть кандидатов

Главной фигурой внеочередных выборов остаётся действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Его кандидатуру выдвинули сразу несколько политических партий – правящая “Аманат”, Народная партия Казахстана, “Ак жол” и несколько общественных объединений. Предвыборная платформа Токаева основана на концепции “нового Казахстана” – реформах, которые президент начал после январских событий. Акценты кампании – пресечение олигополии, уход от монополизации экономики, нейтралитет во внешней политике и решение блока социальных вопросов.

Как показывают общественные опросы, большинство респондентов не знают других кандидатов, кроме Токаева. Тот факт, что участники предвыборной гонки не знакомы широкой публике, объясняется их биографиями: все выдвиженцы ранее не занимали высоких постов в правительстве, не относятся к политической элите и не являются бизнес-магнатами.

Так, председатель Ассоциации фермеров Казахстана, 67-летний Жигули Дайрабаев,, член Народно-демократической патриотической партии “Ауыл”, ранее никогда не выдвигался на какие-либо крупные политические посты. Предвыборная программа кандидата строится на аграрной политике и рассчитана на поддержку регионов. Идеология предвыборных обещаний состоит из блоков по борьбе с коррупцией, возрождению агропромышленного комплекса и восстановлению роли института семьи.

Выдвиженец от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев - экономист, владел двумя охранными фирмами, отношения к большому бизнесу или большой политике не имел. Идеологию своей программы социал-демократ неоднократно транслировал на встречах с журналистами. Главные принципы – борьба с коррупцией и олигархатом, социальная справедливость в экономике и политике.

Ещё один кандидат, Мейрам Кажыкен, выдвинутый содружеством профсоюзов Казахстана “Аманат”, возглавляет “Институт исследований современного общества” и является инициатором создания новой партии Yntymaq (“Солидарность”). В разные годы доктор экономических наук занимал должности руководителя департамента экономики, Казахстанского института развития индустрии, НИИ института инновационной экономики, автор книги “Теория устойчивости социально-экономической системы”. В своей агитационной работе Кажыкен делает акцент на интересах трудящихся, в должности президента он намерен проводить комплексные экономические реформы.

Среди зарегистрированных кандидатов - две женщины. Направления их работы схожи: обе занимались общественными и социальными проектами. Салтанат Турсынбекова, кандидатка от объединения “Казахские матери - путь к традициям”, больше 30 лет работала на госслужбе, в прокуратуре. Турсынбекова - зампред Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. В агитации акцент делает именно на проблемах семьи – улучшение благосостояния, безопасности, образования.

За семейные ценности и воспитание выступает также общественный деятель, экс-депутат маслихата (мэрии) Астаны Каракат Абден. Ее продвигает Национальный альянс профессиональных социальных работников. Она руководит женским институтом культурно-нравственного воспитания “Қазақ қызы” (“Казахские девушки”), автор книги “Ты – казашка. Гордись!”. Предвыборная программа Абден социально ориентирована, в ней говорится о бесплатном высшем образовании, финансовой поддержке молодых семей, лечении и реабилитации пожилых.