Силы ОДКБ охраняют объекты инфраструктуры в Казахстане

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Они выполняют задачи по охране правительственных зданий, аэродромов, космодрома Байконур и других ключевых объектов инфраструктуры.

Об этом заявили в Минобороны РФ и правительстве Казахстана.

Вокруг казахстанской столицы Нур-Султана установлено шесть блокпостов для проверки транспортных средств, ситуация в городе, как сообщается, находится под контролем.

"Совместно с правоохранительными органами Казахстана взят под контроль аэропорт Алма-Аты. Обеспечивается безопасность генерального консульства РФ и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка", — сообщил официальный предстаивтель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Участие в миссии наряду с другими членами ОДКБ принимают и белорусские военные. По словам Александра Лукашенко, у этой операции исключительно мирные цели.

"Мы проинформировали Организацию объединенных наций, что будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные и наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда, чтобы помочь им", — сказал белорусский президент.

Это первая миссия ОДКБ с момента создания организации в 2009 году. На западе ставят под сомнение легитимность развертывания сил в Казахстане. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон хочет получить аргументированный ответ на вопрос о том, чем была вызвана такая необходимость.