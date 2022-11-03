В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 5 человек

Пять человек погибли в результате выброса газа в четверг на шахте в Карагандинской области Казахстана. Один из работников предприятия числился пропавшим без вести, но позднее было обнаружено тело шахтёра.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. В заявлении службы уточняется:

"4 человека погибли на шахте "АрселорМиттал Темиртау". 3 ноября, ориентировочно в 3 часа ночи в г. Шахтинск на шахте им.Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников. Поиски еще одного работника продолжаются. Ещё четверо госпитализированы в больницу. Также по предварительной информации проведена эвакуация 106 работников."

Позже в Министерстве информировали, что спасатели нашли тело пропавшего шахтера. Таким образом число жертв трагедии увеличилось до пяти.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Создана комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

История шахты им. Ленина

Карагандинский металлургический комбинат принадлежит глобальной горнодобывающей корпорации "АрселорМиттал". На заводе в Темиртау работают более 35 тысяч сотрудников. Добыча на шахте им.Ленина ведётся с начала 1960-х годов. Здесь добывается около 1 млн. тонн угля в год.

За последние 45 лет на этой шахте неоднократно случались аварии, связанные с внезапным выбросом газа или каменноугольной породы. В результате этих аварий погибли более 60 шахтёров. Крупнейший инцидент произошёл в 2006 году, когда в результате взрыва метана в шахте погиб 41 человек.