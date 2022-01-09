Казахстан: 164 погибших, около 6000 задержанных

Казахстане число задержанных за участие в беспорядках и погромах составляет около 6 тысяч человек. Об этом сообщает МВД республики. В одной только Алма-Ате в ночь на воскресенье — почти 100 задержанных. Власти заявляют, что в крупнейшем городе страны продолжается "антитеррористическая операция" и обстановка там по-прежнему неспокойная.

В Алма-Ате продолжается то, что власти называют "антитеррористической операцией" Vladimir Tretyakov/Associated Press

При этом мирные акции протеста в ряде регионов не прекращаются. Так, в субботу сотни человек собрались в Жанаозене — это один из городов, с которых и начались манифестации по всему Казахстану.

Жертвами столкновений и беспорядков за минувшую неделю 164 человека стали — такие данные приводит в воскресенье государственный телеканал "Хабар-24". Из низ 103 погибли в Алма-Ате. Там в морги выстраиваются большие очереди на опознание тел. За медицинской помощью обратились по всей стране более 2200 пострадавших.

Около 1600 российских граждан подали прошение об эвакуации из Казахстана Vasily Krestyaninov/Associated Press

На этом фоне командование силами ОДКБ сообщает, что в воскресенье объединённый контингент завершил развёртывание: в Казахстан прибыли военные из Армении, Беларуси, Киргизии, России и Таджикистана.

Российские самолёты обратными рейсами эвакуируют российских граждан: МИД получил около 1600 заявок на возвращение.