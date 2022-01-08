Стабилизация ситуации в Казахстане: миротворцы, аресты и заявления

Переброска коллективных миротворческих сил ОДКБ на 2 аэродрома в окрестностях Алма-Аты ведётся круглосуточно. Численность контингента уже может превышать 2500 человек, по крайней мере 2000 военнослужащих предоставила Россия. Как сообщили в Минобороне, миссия миротворцев - охрана инфраструктурных объектов, а не взаимодействие с протестующими или участниками массовых беспорядков. В частности с их помощью был вновь взят под контроль международный аэропорт Алма-Аты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об относительной стабилизации ситуации в стране. На Западе вызвали критику его слова о том, что им был дан приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения" по тем, кого власти называют террористами. Госдепартамент США призывает действовать пропорционально реальным угрозам.

Мы ясно дали понять, что осуждаем насилие, с какой бы стороны оно не шло, включая насилие в отношении представителей органов власти.



Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности обращения в организацию. Неясно, почему властям Казахстана понадобилась помощь извне, мы стремимся получить больше информации на этот счёт.



То, что происходит в Казахстане отличается от ситуации, сложившейся на границе России и Украины. Тем не менее, не стоит забывать один урок из новейшей истории: когда в твоем доме оказались россияне, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли. Энтони Блинкен Государственный секретарь США

Южная столица Казахстана Алма-Ата сильно пострадала от погромов и вооруженных столкновений.

В МВД республики сообщают о 4 000 задержанных по всей стране.

Арестован также бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, снятый с должности 5 января. Ему выдвинуты обвинения в госизмене.