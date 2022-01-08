Стабилизация ситуации в Казахстане: миротворцы, аресты и заявления

Стабилизация ситуации в Казахстане: миротворцы, аресты и заявленияКомментарии
Переброска коллективных миротворческих сил ОДКБ на 2 аэродрома в окрестностях Алма-Аты ведётся круглосуточно. Численность контингента уже может превышать 2500 человек, по крайней мере 2000 военнослужащих предоставила Россия. Как сообщили в Минобороне, миссия миротворцев - охрана инфраструктурных объектов, а не взаимодействие с протестующими или участниками массовых беспорядков. В частности с их помощью был вновь взят под контроль международный аэропорт Алма-Аты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об относительной стабилизации ситуации в стране. На Западе вызвали критику его слова о том, что им был дан приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения" по тем, кого власти называют террористами. Госдепартамент США призывает действовать пропорционально реальным угрозам.
Южная столица Казахстана Алма-Ата сильно пострадала от погромов и вооруженных столкновений.
В МВД республики сообщают о 4 000 задержанных по всей стране.
Арестован также бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, снятый с должности 5 января. Ему выдвинуты обвинения в госизмене.