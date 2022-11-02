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Казахстан

Казахстан амнистирует участников январских протестов

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 Михаил Саленков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев   -   Авторское право  AP/Kazakhstan's Presidential Press Service

Согласно подписанному в среду президентом Казахстана закону, амнистированы будут примерно полторы тысячи человек.

Освобождаются от наказания "участники беспорядков, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести".

Тем, кого осудили за тяжкие и особо тяжкие преступления, сократят тюремные сроки. Не подлежат амнистии "лица, совершившие террористические, экстремистские преступления, а также осуждённые за коррупцию, государственную измену, организацию массовых беспорядков и пытки".

"Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением, поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию", - сказал в обращении к нации Касым-Жомарт Токаев 1 сентября.

По словам казахстанского президента, "проявив гуманизм", можно извлечь уроки из "этой трагедии" и не допустить ее повторения.

По последним данным, в Казахстане были осуждены 1112 человек, задержанных во время январских событий.

Второго января в одной из областей страны вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста стоимости газа. Несмотря на то что власти страны пошли на уступки и ввели госрегулирование цен, протесты распространились по всей республике и переросли в беспорядки. МВД Казахстана сообщило, что были задержаны около десяти тысяч человек.