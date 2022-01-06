Ситуация в Казахстане: десятки погибших

В Казахстан будет направлен миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил на своей странице Facebook премьер-министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян (русский перевод опубликован на сайте Кремля).

Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов охарактеризовал ситуацию в Казахстане как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа" - передает ТАСС.

Отмечается, что войска стран-членов организации войдут в республику на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение на территории страны на 2 недели из-за вспыхнувших протестов. Уступки со стороны властей, например, отставка правительства или смещение с поста председателя комитета национальной безопасности Нурсултана Назарбаева, а также обещания политических реформ пока не привели к ослаблению протестов.

По заявлению властей, в Алма-Ате ведется "антитеррористическая спецоперация" после того, как в городе начались грабежи банков и магазинов. Однако на данный момент неизвестно, имеют ли отношение протестующие к описанным погромам.

Телефонная связь в мегаполисе работает с перебоями, интернет появился лишь в час ночи 6 января, сообщает Радио Азаттык.

Нарушено авиасообщение между Алма-Атой и столицей Нур-Султаном. По всей стране парализована работа банкоматов.