Суровое наказание — вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства — грозит участникам беспорядков в Казахстане. С таким заявлением выступили в прокуратуре республики. В ведомстве расследуют в том числе, цитата, "акты терроризма". Ранее СМИ распространили заявление МВД Казахстана, где обещают ликвидировать всех, кто откажется сложить оружие.

Власти заявляют, что в целом контролируют ситуацию. Но сообщения приходят противоречивые. Так, по данным СМИ, на утро пятницы в Алма-Ате периодически слышны выстрелы и взрывы. Казахская оппозиция же уверена, что официальные заявления не отражают реальное положение дел.

Мухтар Аблязов, экс-министр энергетики Казахстана:

"Я считаю, что режиму конец, вопрос только в сроках".

Для поддержания порядка, по просьбе властей Казахстана, в республику прибыли контингенты из стран ОДКБ, в том числе России и Беларуси.

Российская бронетехника в ожидании отправки в Казахстан. Силы ОДКБ прибываю в республику по просьбе президента Токаева AP/Пресс-служба минобороны России

Мухтар Аблязов, экс-министр энергетики Казахстана:

"Поэтому он (президент Токаев) обратился за помощью к Путину. А Путин хочет построить старый советский Союз. И он сразу быстро воспользовался и таким образом сейчас мы оцениваем ситуацию как оккупацию, интервенцию".

Массовые протесты начались на западе Казахстана 2-го января из-за резкого повышения цен на автомобильное топливо. К экономическим требованиям были добавлены политические. За несколько дней беспорядки охватили почти все крупные города страны. Сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших, задержаны более 2000 человек.