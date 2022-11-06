Мигранты на "Humanity-1": Италия пустила не всех

НКО "SOS Humanity", спасшая людей в море, сообщила, что получила просьбу покинуть сицилийский порт Катанию.

В воскресенье утром более 140 мигрантов с гуманитарного судна "Humanity-1" высадились в гавани. Правительство Италии разрешило допустить в порт несовершеннолетних и людей, которым требуется экстренная медицинская помощь. На борту по-прежнему находятся 35 взрослых мужчин.

По информации агентства ANSA капитан судна заявил, что это невозможно, и призвал итальянские власти принять оставшихся беженцев. За это выступали и правозащитники на митинге в порту. Вот что говорит один из участников акции: "Мы в равной степени обеспокоены судьбой тех, кто оказался на суше, ведь существуют задержки при распределении в центры приёма мигрантов. Мы призываем префектуру и правительство решить эту проблему".

Во второй половине дня стало известно, что кораблю "Geo Barents", зафрахтованному "Врачами без границ", также разрешили причалить в Катании для проведения инспекции. Сообщается, что на берег сошли женщины и дети.

Накануне в МВД республики заявили, что об "отказниках" должны позаботиться страны, под чьим флагом ходят суда.