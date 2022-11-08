Италия: бунт мигрантов у берегов Сицилии

Гнев и отчаяние на борту спасательного судна, пришвартованного в Катании на Сицилии: протест вспыхнул из-за отказа итальянского правительства высадить оставшихся на берег.

"Гео Баренц" доставил в порт в воскресенье 572 мигранта. Сойти с него разрешили лишь семьям с детьми, одиночным несовершеннолетним и людям с проблемами со здоровьем.

Ему и еще одному кораблю НПО «Хюманити 1» было предписано покинуть Катанию. Экипаж отказывается отправляться в плавание на фоне углубляющегося противостояния.

На третьем судне "Райз Эбав" была оказана помощь. После нескольких дней ожидания у берегов Италии ему было разрешено бросить якорь в порту Реджо-ди-Калабрии. Из-за нарастающих проблем со здоровьем все 98 человек на борту были эвакуированы. .

"Это ветряная оспа, - показывает один из мигрантов своего ребёнка. - Мы не можем её купать, прошло 10 дней с тех пор, как мы её в последний раз купали. Она не может есть, только плачет. Помилуйте эту малышку".

Новое итальянское правительство Джорджи Мелони было избрано в том числе и за обещание занять жёсткую позицию в отношении судов с мигрантами. Мелони настаивают на том, чтобы страны, под чьим флагом ходят спасательные суда, сами принимали таких пассажиров.

Эта позиция чревата противостоянием с другими европейскими правительствами. Находящиеся на борту могут пока только ждать и надеяться на благосклонное решение, а погодные условия между тем будут всё ухудшаться.