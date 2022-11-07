Италия запрещает нелегальным мигрантам мужского пола сходить на берег

Новое ультраправое правительство Италии ужесточает иммиграционную политику. Власти страны больше не позволяют мужчинам, спасенным благотворительными организациями в водах Средиземного моря, сходить на берег. В Риме настаивают: такие мигранты должны просить убежище не в Италии, а в стране, под флагом которой ходит судно.

Так в воскресенье власти Италии не разрешили высадиться на берег 215 мигрантам с судна Geo Barents — оно принадлежит организации "Врачи без границ" и ходит под норвежским флагом. Такая же судьба постигла 45 мужчин, спасенных немецким судном Humanity 1.

"Нельзя препятствовать спасению гражданских лиц на море. Наш моральный и юридический долг — не допустить, чтобы люди, которым угрожает опасность, тонули в море. Такой должна быть цель наших действий", — говорит представитель МИД Германии Андреа Зассе.

При этом около пятисот человек с двух судов — женщины, дети и мужчины с проблемами со здоровьем — всё-таки получили разрешение сойти на берег. Geo Barents и Humanity 1 отказываются покидать порт Катании до тех пор, пока на борту остаются мигранты. Их состояние — чрезвычайно подавленное, говорят правозащитники.

Еще двум судам с мигрантами на борту итальянские власти не позволили даже зайти в порт.