В Дании проходят досрочные выборы

В Дании проходят досрочные парламентские выборы. По мнению наблюдателей, их результаты изменят баланс политических сил и приведут к власти новые партии. Голосование было назначено после скандала с незаконным убийством поголовья норок и уничтожения пушной промышленности страны.

Тем не менее Социал-демократы под предводительством действующего премьер-министра Метте Фредерексен лидируют в предвыборных опросах. У правоцентристкого блока на 7 процентов меньше голосов.

Ко всему прочему глава недавно созданной партии "Умеренные" бывший премьер-министр Ларс Локке Расмуссен заявил о готовности вступления в коалицию с социал-демократами.

Избирателей же в первую очередь волнует повышение налогов и стоимости жизни, вопросы здравоохранения и обороны:

— Я считаю, что это хорошо, что мы вынуждены провести всеобщие выборы и привлечь большое число людей к решениям, принимаемых в Дании. Что мне действительно не нравится, так это "красные".

— Я думаю, что для меня это экономика, что мы на самом деле не пытаемся регулировать инфляцию в Дании. Еще для меня важный пункт - это датская система социального обеспечения и ее управление в долгосрочной перспективе.

— Климат имеет большое значение для всех. Мы больше не можем пренебрегать этой проблемой. Я также думаю, что после коронавирусного кризиса особую важность приобрели вопросы здоровья.

Пристальное внимание на досрочных парламентских выборах в Дании приковано и к результатам ультраправых. В июне была создана новая неооппозиционная партия, способная изменить распределение голосов в этого политического сектора.