Дания борется с окурками

Окурки — самый распространенный тип отходов в мире. По данным ВОЗ, каждый год в природе оказывается не менее 4,5 триллионов фильтров выкуренных сигарет.

Только Дания тратит на уборку окурков с улиц около 32 миллионов датских крон в год, то есть почти пять миллионов евро.

"Это большая проблема, потому что они валяются везде, все это выглядит не очень красиво", — говорит садовник из Копенгагена Торбен Шёлов.

"Это выглядит просто отвратительно. К тому же, они остаются в земле на сотни лет", — считает пенсионерка Бенте Альмвиг.

Начиная с января ведущие бизнес в Евросоюзе табачные компании будут обязаны частично компенсировать расходы властей на уборку улиц, транспортировку и утилизацию окурков.

"Если подсчитать весь мусор, который мы находим в природе, окажется, что окурков там больше всего. Они загрязняют окружающую среду, так как сделаны из пластика. Табачная индустрия должна взять на себя ответственность", — заявила министр окружающей среди Дании Леа Вермелин.

Сами производители табачных изделий инициативу поддержали.

"Думаю, совершенно честно, что мы, как производители этой продукции, должны разделить ответственность", — говорит глава Tobaksproducenterne Тине Мари Даэль.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в сигаретах найдено более 7 тысяч токсичных химических веществ, включая микропластик. Всего лишь один окурок может загрязнить от ста до тысячи литров воды. По подсчетам экологов, 15% всех изготовленных сигарет попадают в мировой океан.