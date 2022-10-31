Дания: "выборы из-за норок"

В Дании во вторник пройдут досрочные выборы в паралмент, которые в прессе окрестили "выборами из-за норок".

Согласно опросам, премьер-министр Метте Фредериксен и её социал-демократы оказались в сложной ситуации. Сечас Фредериксен возглавляет правительство меньшинства, и прогнозы показывают, что она может рассчитывать примерно на 25% голосов, а значит даже в случае формальной победы придётся искать союзников. А это будет нелегко из-за ссоры с нынешними коалиционными партнёрами, которая и привела к досрочным выборам.

В 2020-м правительство Метте Фредериксен решило усыпить 17 миллионов норок, у которых была обнаружена мутация коронавируса. Причём тогда кабинет критиковали за недостаточно быстрое решение. Но в этом году спецкомиссия пришла к выводу, что решение было принято с нарушением законодательства и в итоге привело к практически полному уничтожению пушного звероводства в Дании, а до пандемии королевство было в числе мировых лидеров по производству мехов.

После обнародования этих документов социал-либеральная партия пригрозила покинуть коалицию и объявить вотум недоверия Метте Фредериксен, что и заставило премьера объявить досрочные выборы, хотя она сама подчёркивала, что считает такой шаг несвоевременным и "странным".