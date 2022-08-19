Коллективное чтение "Сатанинских стихов": американские писатели солидарны с Салманом Рушди

Литературный Нью-Йорк против фанатизма и насилия: несколько сотен писателей устроили акцию в поддержку Салмана Рушди, госпитализированного с тяжёлыми ножевыми ранениями.

Собравшиеся у здания публичной библиотеки зачитывали отрывки из произведений 75-летнего автора "Сатанинских стихов" – романа, за который ему десятилетиями угрожали расправой. Мероприятие организовал ПЕН-клуб, НКО, объединяющее профессиональных писателей, поэтов и журналистов.

Я думал о тебе каждый час каждого дня на протяжении недели и повторял себе, что люблю тебя как дорогого брата, я размышлял о нашей дружбе, которая длится уже 30 лет. Моя супруга Сири и я, а также все писатели, собравшиеся здесь сегодня, молимся о том, чтобы ты вскоре встал на ноги и продолжил своё дело по защите свободы, справедливости и терпимости – тех ценностей, в которые мы так горячо верим. Пол Остер Писатель

Сообщается, что Салман Рушди мог следить за акцией в прямом эфире из своей больничной палаты.

В прошлую пятницу на него было совершено нападение в образовательном центре. Задержанному на месте 24-летнему Хади Матару предъявили обвинения. Только по статье о покушении на убийство ему грозит до 25 лет лишения свободы. Адвокат подозреваемого передал суду, что его подзащитный не признаёт своей вины.

В интервью New York Post Матар заявил, что был удивлён, когда узнал, что Рушди выжил после атаки, добавив, что литератор "посягнул на ислам".