Салман Рушди начал шутить

Салман Рушди на пути к выздоровлению, но оно будет долгим. Об этом рассказал агент писателя, все еще находящегося в критическом состоянии в больнице после недавнего нападения.

75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот прямо на сцене, когда готовился прочесть лекцию в штате Нью-Йорк.

Сын британского писателя кашмирского происхождения Зафар сообщил, что отца сняли с системы искусственной вентиляции легких, он может говорить и даже сохранил "присущее ему дерзкое чувство юмора".

Ранее Хади Матар, обвиняемый в нападении на Рушди, не признал себя виновным в покушении на убийство. 24-летний американец ливанского происхождения был заключён под стражу без права выхода под залог.

Инцидент произошел в пятницу в образовательном центре на западе штата Нью-Йорк. Мотив нападавшего до сих пор неясен, но предполагается, что он симпатизирует шиитскому экстремизму и Корпусу стражей исламской революции.

Рушди годами угрожали смертью за его роман "Сатанинские стихи", который многие мусульмане сочли оскорблением религии.

Писатель был вынужден скрываться. В 1989 году тогдашний иранский лидер аятолла Хомейни издал действующую по сей день фетву, призывающую к убийству Рушди.