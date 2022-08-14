Покушение на Салмана Рушди: подозреваемому предъявили обвинения

Хади Матару, напавшего с ножом на писателя Салмана Рушди, предъявлены обвинения в покушении на убийство и умышленном причинении телесных повреждений. Прокурор округа Чаутоква сообщил, что подозреваемый заключён под стражу без права выхода под залог. На заседании суда адвокат 24-летнего американца ливанского происхождения заявил, что его подзащитный не признаёт себя виновным.

В воскресенье утром стало известно, что автора 12 романов отключили от аппарата искусcтвенной вентиляции лёгких. Агент писателя сообщил, что Салман Рушди снова может говорить.

Сразу же после нападения, совершённого в культурном центре, где он собирался прочитать лекцию на тему свободы творчества и эмиграции деятелей культуры в США, Рушди был доставлен в тяжёлом состоянии в госпиталь города Эри в Пенсильвании.

Полиция устанавливает мотив преступления. Как утверждают американские СМИ, несмотря на отсутствие признаков того, что Хади Матар напрямую связан с Тегераном, в своих социальных сетях он открыто симпатизировал радикальным шиитским лидерам, в частности аятолле Хомейни, издавшей фетву с призывом убить автора произведения "Сатанинские стихи", а также представителям ливанского движения "Хезболлах".

Имя и фамилия, фигурирующие на поддельных водительских правах Матара: Хасан Мугния. Имад Мугния был один из основателей движения "Хезболлах". Хасан Насралла – действующий руководитель организации.

С начала 1990 годов на переводчиков и издателей Рушди в разных странах совершались нападения.