Спутник для армии Украины и дроны "Байрактар" в подарок

Минобороны Украины получило доступ к спутнику финской компании ICEYE, который уже выведен на орбиту и способен вести высокоточные наблюдения за зоной вторжения армии России на украинскую территорию.

Покупка спутника стала возможна после того, как за три дня украинцы смогли собрать с помощью краудфандинга 600 млн гривн (около 17 млн долларов) для покупки нескольких военных дронов Байрактар. Узнав об акции, турецкая компания-производитель дронов "Байкар" решила безвозмездно передать три Байрактара в подарок вооруженным силам Украины (в дополнение к тем, что уже используются на войне с Россией).

Об этом в своём твиттере сообщил инициатор проекта краудфандинга, меценат и бывший резидент Comedy Club Ukraine Сергей Притула.

Финская компания ICEYE согласилась предоставить Вооруженным силам Украины доступ к своей сети спутников, что позволит получать спутниковые изображения критически важных районов с высокой точностью разрешения. Купленный у ICEYE спутник позволит властям Украины производить съемку с помощью технологии радиолокационного синтезирования апертуры (SAR). Технология SAR превосходит оптические приборы в том, что она позволяет получить высококачественные изображения земной поверхности в любое время и при любых погодных условиях, даже в темноте и в пасмурную погоду.

Как отметил основатель Благотворительного фонда Сергей Притула: "На сегодняшний день компания ICEYE владеет самой высокоразвитой технологией радиолокационной спутниковой съемки в мире. Наше соглашение - важный шаг в ответ на срочный запрос правительства Украины о данных наблюдения поверхности Земли. [Проект] принесёт большую пользу нашим Вооруженным Силам".