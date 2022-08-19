Число погибших в результате обстрела Харькова увеличилось до 17

Количество погибших в результате ракетного обстрела Харькова увеличилось до 17 человек, заявил глава региона Олег Синегубов. Спасатели достали из-под завалов общежития, разрушенного ударом российской армии в среду, тела еще семи человек. По меньшей мере 42 местных жителя пострадали, сообщают местные власти.

"Поэтому такая ситуация: самые большие потери, которые за всю историю от начала войны понес Харьков. Я говорю о человеческих жертвах, раненых", — говорит мэр Харькова Игорь Терехов.

Под обстрел попал также город Красноград в Харьковской области. Удар унес жизни семейной пары, их 12-летняя дочь получила тяжелые ранения, сообщил Олег Синегубов.

Российское Минобороны признало, что армия нанесла удар по Харькову. Тем не менее в ведомстве утверждают, что обстреляли лишь "пункт временного базирования иностранных наемников", 90 из которых были убиты.

Между тем вечером, 18 августа, в Белгородской области загорелся еще один склад с боеприпасами. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, это произошло в села Тимоново, примерно в 50-ти километрах от украинской границы. Местных жителей эвакуировали.

В то же время жители Севастополя рассказали, что слышали вблизи аэродрома "Бельбек" звуки взрывов, а власти аннексированного Крыма — о том, что в Керчи средства ПВО сбили украинский беспилотник.