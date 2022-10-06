Беспилотники будут доставлять лекарства и другие материалы даже в очень сложных погодных условиях, а также мобильное приложение позволит с их помощью найти свободное место для парковки или бронирования места для частной лодки в морском порту.

Эти и другие инновационные решения будут введены в эксплуатацию на греческом острове Наксос в самое ближайшее время. Остров расположен в самом сердце Эгейского моря и, как и многие жители на многочисленных островах Греции, его обитатели сталкиваются с проблемами в логистике. Теперь у них на вооружении – технологии в рамках проекта "умный остров".

Инновационные приложения используют технологию Amazon Web Services. Более 20 греческих и международных компаний сотрудничают с компанией Amazon в рамках этого проекта. "Умные" технологии позволяют повысить эффективность услуг для населения и значительно сократить очереди для доступа к административным услугам.

Наксос станет первым "умным" островом в Эгейском море на пути к более широкой цифровой трансформации. За ним последуют другие острова, причем не только в Греции, но и во всем Средиземноморье.

Проект – результат партнерства греческого правительства и частного сектора. Его цель – расширить спектр услуг для постоянных обитателей острова, и повысить общий уровень обслуживания туристов. Согласно приоритетам устойчивого развития, снижаются энергетическая и экологическая нагрузка на остров от деятельности его жителей и посетителей.

В летние месяцы остров Наксос посещают до 100 тысяч туристов Theo Sousi

Беспилотники для сферы здравоохранения – разработка греческих инженеров: это дроны тяжелого, военного типа, они обладают способностью летать даже при сильном ветре в 15 м/с с порывами до 30 м/с.

В то же время другие типы беспилотников с камерами и сенсорами будут использоваться береговой охраной для оперативного контроля за береговой линией в прибрежной зоне вокруг острова.

В рамках проекта на Наксосе также будут установлены датчики на парковочных местах для инвалидов и автомобилей береговой охраны, чтобы следить за нарушителями. Передатчики появятся также на мусорных контейнерах, чтобы полностью оптимизировать процесс сбора и переработки мусора.