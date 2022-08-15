Афганистан: женщины снова исчезают под гнетом талибов

"Моя жизнь не будет иметь никакой ценности, если я просто застряну в своём доме. Здесь это хуже, чем быть убитой", - рассказывает Euronews одна из немногочисленных участниц митинга в поддержку прав женщин Кабуле.

Когда 15 августа 2021 года талибы (запрещенная в РФ террористическая организация) взяли под контроль столицу Афганистана, они заявили, что "война закончилась". Но для этих женщин борьба только началась.

В прошлом талибы уже были у власти в Афганистане, установив в стране жёсткие исламские законы, которые запрещали женщинам участие в общественной жизни страны. Многие протестующие на собственном опыте знали, что поставлено на карту, и у них было послание новым правителям.

"Образование - наше право" написано на плакате участницы митинга в Кабуле. Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Мы не те женщины, что были двадцать лет назад. У меня есть свои мечты, и я хочу ради них работать. Талибы же делают почти всё против женщин. Я женщина, я девушка, и я не желаю, чтобы меня контролировали, я не хочу закрывать лицо, это моя личность", - продолжила участница митинга.

"Я хотела быть президентом Афганистана"

В течение последних 20 лет женщины играли значимую роль в строительстве нового Афганистана. Члены судебной системы, работники социального и государственного сектора, художницы.... Возвращение талибов принесло с собой жёсткие ограничения.

"Я ставила себе цель однажды стать президентом Афганистана или вице-президентом. Мы, в Афганистане, должны исключить гендерный аспект. Такова была моя идея. Но, к сожалению, мои надежды и цели превратились в пыль", - рассказала Мона (имя изменено).

Женщина познакомила нас с группой друзей в Кабуле вскоре после того, как власть захватили талибы. Они согласились с нами поговорить на условиях анонимности.

"С той ночи мы не могли спать, потому что нам постоянно звонили: "Вы работали с иностранным государством, вы работали с неправительственными организациями. Они ищут женщин, которые сотрудничают с НПО, поэтому вы должны сжечь свои документы", - рассказала одна из подруг Моны.

"Мы просто отнесли все документы в ванную комнату, промыли их, а потом сожгли. Мы живем в квартире, и если бы мы просто сожгли их, все бы поняли, что мы что-то сжигаем", - добавила она.

По ее словам, атмосфера в Кабуле стала гораздо напряженнее, потому что в городе участились случаи доносов на женщин, не подчиняющихся новым правилам талибов: "Мы с подозрением относимся к соседям, потому что теперь мы никому не можем доверять".

Талибы начали жестко ограничивать участие женщин в общественной жизни. Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Родственники нам не рады"

До прихода к власти талибов, многие из этих женщин имели успешные карьеры. "Я была прокурором и ежедневно занималась тем, что изучала дела. Женщины привыкли ко мне обращаться и старалась решать их проблемы", - рассказала Euronews другая женщина, которая также пожелала остаться анонимной.

Она - одна из сотен представительниц судебной системы Афганистана. По ее словам, женщины, у которых была карьера в правосудии стали особенно ценным мишенями, поскольку за ними охотятся бывшие подозреваемые, которых они когда-то судили.

Многие из этих осужденных были членами движения "Талибан" и были освобождены этой группировкой с августа прошлого года.

"Это мой долг и обязанность. По законам Афганистана эти люди были преступниками, по законам Афганистана я рассматривала их дела. Но сегодня правительство пало, и ничего не осталось. А мы - обвиняемые, и теперь мы (те, кто) сталкивается с угрозами", - сказала женщина.

"Я продала часть своей домашней утвари, остальное раздала и теперь переезжаю с места на место. Я прихожу и в дома своих родственников, но они не рады принимать меня у себя. Даже моим близким друзьм это не нравится, потому что существует угроза и они не хотят, чтобы у их семей были из-за меня неприятности", - продолжила она.

"Я хотела, чтобы весь мир узнал, что произошло"

Когда талибы были у власти в Афганистане в 1990-е годы, женщины практически не имели прав - они не могли работать, учиться, и выходить из дома без родственника-мужчины. Несмотря на обещания, что на этот раз все будет по-другому, захватившие власть талибы чуть ли не в первую очередь закрасили изображения женских лиц на рекламных плакатах и витринах магазинов.

Талибы также запретили женщинам появляться на телевидении. Телеведущим и репортерам приказали закрыть лица. Сигнал был ясным: даже вид женщины был для них оскорбительным. И это оказалось только началом.

Женщин, которые упорно выходили на улицы в первые несколько месяцев правления талибов, в конце концов, заставили замолчать. Среди них была фотограф. Назовем ее Мэри.

"Они ударили меня прикладом по тыльной стороне руки. Телефон упал, и я хотела его поднять, но талибы приказали мне этого не делать и уйти. Я снимала на этот телефон демонстрации, и не хотела терять отснятый материал. Я желала , чтобы весь мир увидел, что произошло", - начала свой рассказ Мэри.

"Я нагнулась и схватила телефон, тогда они дважды ударили меня по руке железным прутом".

В тот день Мэри не задержали, но друзья, с которыми она была, оказались в опасности. Женщины говорят, что страх и физическая боль не идут ни в какое сравнение с тем влиянием, которое оказал приход талибов на целое поколение девочек, лишенных в течение последнего года возможности получать образование.

В октябре прошлого года занятия в школе разрешили только мальчикам и девочкам младшего возраста. Несколько месяцев спустя объявили, что девочки смогут вернуться в среднюю школу в марте этого года, но уже через несколько часов их отправили домой.

Вскоре начали пропадать активисты. Тамана Заряби Парьяни, Парвана Ибрагимхел, Захра Мохаммади и Мурсал Аяр были похищены людьми, утверждавшими, что они члены движения "Талибан". Группировка отрицала их задержание, и через месяц женщин наконец отпустили.

Вопросы без ответов

Кто виноват в том, что произошло с 15 миллонами женщин в Афганистане? У многих женщин осталось много вопросов к политикам и международному сообществу.

"Посмотрите, что правительство с нами сделало. Нас просто кинули. Мы работали на правительство более 10 лет, чтобы построить эту страну. А теперь мы потеряли все", - рассказала подруга Моны, афганская защитница прав женщин, пожелавшая остаться анонимной.

"Что дали переговоры? Что случилось со всеми деньгами, дошедшими до Афганистана? Как мировая сверхдержава, Соединенные Штаты, инвестировав в Афганистан, затем сдали власть нескольким талибам-мотоциклистам, которые оказались сильнее бомбордировщиков B-52?" - продолжила бывшая работница судебной системы страны, которая из-за политики талибов оказалась без работы.

"Сегодня в Америке назначена награда в 5-10 миллионов долларов за головы лидеров "Аль-Каиды". Если их кто-нибудь найдет. Разве ты не знаешь, что они в Афганистане? Приходите забирайте их бесплатно", - продолжила она.

Человечность должна объединять людей

Для Набилы нынешний кризис - это возможность для всей страны задуматься о собственных ошибках. По ее словам, главные виновники того, что происходит - "мы, народ Афганистана". "Мы молчали, когда видели, как в республике процветает коррупция, молчали, когда было совершено нападение на кабульский университет. Может это потому, что мы не оставили в стороне религиозные предрассудки", - сказала Набила.

"Но я думаю, я уверена, что наше нынешнее поколение приходит к пониманию того, что этническая принадлежность это одно, а религия - другое. Человечность и национальное самосознание, вот, что должно объединять людей. Я счастлива, что принадлежу к поколению, которое это осознает и мыслит именно так", - считает она.

На момент создания этого фильма большинству афганских женщин не разрешалось продолжать образование после 12 лет, или вернуться к работе на государственную службу. Им также запрещают заниматься спортом и не рекомендуют появляться в общественных местах без сопровождения родственника-мужчины.

Euronews решил снять документальный с участием афганиских женщин, чтобы не дать им исчезнуть из современной жизни.