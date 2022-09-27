"Красавица и чудовище" на фотовыставке в Европарламенте

Всемирную известность получил портрет 18-летней афганской женщины, изуродованной мужем, от которого она ушла. По решению командира талибов, в наказание за это ей нужно было отрезать нос и уши. Такой снимок сделала южноафриканский фотограф Джоди Бибер. В 2011 году она выиграла с ним престижный конкурс World Press Photo, а афганка попала на обложку американского журнала Time.Бибер до сих пор испытывает смешанные чувства от собственного произведения:

«Я смотрю на это как на символ "красавица и чудовище". Портрет вначале вызывает у вас удивление. Вы любуетесь красивой женщиной, но затем с испугом замечаете отсутствие у неё носа, - говорит фотограф. - Много лет назад я хотела создать проект о насилии в отношении женщин, но ни одна из них не захотела фотографироваться. Теперь же жертвы насилия показывают свои лица для того, чтобы такое не произошло с другими. Женщины выступают за свои права намного больше, чем когда-либо прежде».

Бибер приехала в Брюссель на выставку ICONIC, которую устроил Европейский парламент совместно с независимой организацией World Press Photo. На открытие 22 сентября был также приглашён итальянец Пьетро Мастурцо, лауреат премии 2010 года, с картиной о народном протесте в Иране после выборов 2009 года. В парламентских залах он проводит дискуссии о демократии.

«Иногда ты чувствуешь разочарование, спрашиваешь себя: «Что я делаю, это же бесполезно?" - говорит Мастурцо. - Но потом думаешь о разговорах, которые ты начал много лет назад, и понимаешь, что это способ защитить демократию. Просто думать, задавать вопросы и даже сомневаться - всё это важно для демократии».

Созданная в 1955 году, World Press Photo не только устраивает выставки и присуждает ежегодную премию, но и готовит будущих профессионалов фотожурналистики. Вопросы перед ними ставит исполнительный директор организации Джумана Эль Зейн Хури:

«Что значит сегодня быть фотографом - с точки зрения свободы выражения мнений и цензуры, как вы намерены такие работать в трудных условиях?».

Выставку можно посмотреть сейчас в информационном центре Европейского парламента, а в октябре и декабре там состоятся и другие дебаты на темы свободы прессы и плюрализма СМИ.