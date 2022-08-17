Хамдулла Мохиб: "Страна была для нас потеряна"

Год назад сменилась власть в Афганистане: талибы захватили Кабул. Формально последним днём предыдущей власти стало 15 августа, когда из столицы бежал президент Афганистана Ашраф Гани: этот шаг многие подвергли резкой критике, заявляя, что глава государства покинул соотечетсвенников в решающий момент.

Хамдулла Мохиб, бывший советник президента по национальной безопасности, рассказывает свою версию событий.

Хамдулла Мохиб, бывший советник президента Афганистана:

— 15 августа — это день множества событий. Многое произошло и произошло так быстро, что можно было бы остановиться на каждой минуте происходящего и на том, что менялось каждую секунду. Как показывает афганская история, когда правительство готово рухнуть, то это происходит очень и очень быстро, включая в своё время и режим самих талибов: когда он пал, это произошло стремительно. Подготовка к этому может занять много времени, но разрушение правительства всегда длится недолго, и есть только небольшое окно, в течение которого можно что-то сделать, например спасти жизнь президента. Потому что страна для нас была в любом случае потеряна. Это было очевидно.

Анелиз Боржес, Euronews:

— Вы были ближайшим помощником президента Ашрафа Гани и, я полагаю, это вы сказали ему, что пора уходить?

— Я так и сделал. Да.

— И какова была его реакция?

— Он понимал, что так надо. У нас было очень маленькое окно. Если бы он остался ещё немного, у него было бы меньше шансов уйти.

Поэтому, когда я понял, что его собственная охрана не сможет защитить его, и мы узнали из разведданных, что группы талибов наступают на Кабул, а их целью является президент Гани, то решили, что время пришло. Разведданные поступали не только за недели, но и за месяцы до падения Кабула.

Возможность для этого была, американцы всё еще присутствовали. У них была договорённость, они заключили сделку с талибами. Война с талибами закончилась бы, если бы Гани ушёл со своего поста. И американцы смогли и дальше делать то, что могли, в течение двух недель, которые у них ещё оставались.