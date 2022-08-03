English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Top News Stories Today

Обострение обстановки в Нагорном Карабахе

Access to the comments Комментарии
 euronews
"Армия обороны Арцаха" попала под обстрел
"Армия обороны Арцаха" попала под обстрел   -   Авторское право  AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Министерство обороны самопровозглашённой республики Арцах, более известной как Нагорный Карабах, сообщает о "вооружённой агрессии со стороны Азербайджана" несмотря на договоренности о прекращении огня, гарантом которых выступает миротворческий контингент РФ. В ходе обстрела, как утверждается, погибли двое солдат-срочников, а ещё 14 солдат получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в среду сообщалось также об обстреле территории Нагорного Карабаха с помощью радиоуправляемых дронов. Армянские силы обороны сообщают о координации действий по стабилизации обстановки с российскими миротворцами.

МИД Нагорного Карабаха выступил с заявлением, в котором призывает международное сообщество "дать соответствующую оценку действиям Азербайджана и предпринять должные шаги для пресечения деструктивной политики Баку". "Армяне Арцаха непоколебимы и полны решимости жить на своей земле свободно и суверенно, достойно преодолевая все трудности", — говорится в заявлении МИД республики.

Между тем, министерство обороны Азербайджана, квалифицирующее защитников Нагорного Карабаха как боевиков, сообщило об уничтожении "живой силы и большого количества боеприпасов". По заявлению азербайджанской стороны, армянские военные первыми начали обстрел азербайджанских позиций в Лачинском районе, где находится коридор, соединяющий Нагорный Карабах с территорией Республики Армения.

Армянская сторона говорит о том, что в последнее время власти  Баку оказывали давление на Степанакерт, требуя пользоваться трассой в обход Лачинского коридора, и теперь предприняли попытку решить этот вопрос силой. По соглашению от 9 ноября 2020 года, положившему конец 44-дневной войне, эта дорога должна быть построена за 3 года. Азербайджанская сторона усиленными темпами завершила строительство своей части и требует перенаправить по ней движение, хотя с другой стороны заасфальтированной дороги ещё нет. Кроме того, старая дорога проходит через армянские сёла, жители которых должны будут покинуть свои дома. 

Требование пользоваться недостроенной дорогой противоречит соглашению: на её строительство отводилось 3 года, которые ещё не истекли. 

Азербайджанская сторона заявила, что начала операцию в ответ на нападение армян в районе Лачинского коридора. В Степанакерте говорят, что обстрел позиций Армии обороны Арцаха начали азербайджанцы, и что провоцировать вооружённый конфликт было не в интересах сил самопровозглашённой республики, значительно уступающим в численности и вооружении.