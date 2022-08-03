Обострение обстановки в Нагорном Карабахе

Министерство обороны самопровозглашённой республики Арцах, более известной как Нагорный Карабах, сообщает о "вооружённой агрессии со стороны Азербайджана" несмотря на договоренности о прекращении огня, гарантом которых выступает миротворческий контингент РФ. В ходе обстрела, как утверждается, погибли двое солдат-срочников, а ещё 14 солдат получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в среду сообщалось также об обстреле территории Нагорного Карабаха с помощью радиоуправляемых дронов. Армянские силы обороны сообщают о координации действий по стабилизации обстановки с российскими миротворцами.

МИД Нагорного Карабаха выступил с заявлением, в котором призывает международное сообщество "дать соответствующую оценку действиям Азербайджана и предпринять должные шаги для пресечения деструктивной политики Баку". "Армяне Арцаха непоколебимы и полны решимости жить на своей земле свободно и суверенно, достойно преодолевая все трудности", — говорится в заявлении МИД республики.

Между тем, министерство обороны Азербайджана, квалифицирующее защитников Нагорного Карабаха как боевиков, сообщило об уничтожении "живой силы и большого количества боеприпасов". По заявлению азербайджанской стороны, армянские военные первыми начали обстрел азербайджанских позиций в Лачинском районе, где находится коридор, соединяющий Нагорный Карабах с территорией Республики Армения.

Армянская сторона говорит о том, что в последнее время власти Баку оказывали давление на Степанакерт, требуя пользоваться трассой в обход Лачинского коридора, и теперь предприняли попытку решить этот вопрос силой. По соглашению от 9 ноября 2020 года, положившему конец 44-дневной войне, эта дорога должна быть построена за 3 года. Азербайджанская сторона усиленными темпами завершила строительство своей части и требует перенаправить по ней движение, хотя с другой стороны заасфальтированной дороги ещё нет. Кроме того, старая дорога проходит через армянские сёла, жители которых должны будут покинуть свои дома.

Требование пользоваться недостроенной дорогой противоречит соглашению: на её строительство отводилось 3 года, которые ещё не истекли.

Азербайджанская сторона заявила, что начала операцию в ответ на нападение армян в районе Лачинского коридора. В Степанакерте говорят, что обстрел позиций Армии обороны Арцаха начали азербайджанцы, и что провоцировать вооружённый конфликт было не в интересах сил самопровозглашённой республики, значительно уступающим в численности и вооружении.