Сенат Франции принял резолюцию в поддержку Армении и предложил ввести санкции против Азербайджана. Текст документа поддержали в первом чтении 295 членов верхней палаты Национальной Ассамблеи (французского парламента) при одном сенаторе, проголосовавшем против.

В резолюции Сенат, в частности, требует "вывести вооруженные силы Азербайджана с суверенной территории Армении и уважать территориальную целостность и суверенитет Армении".

Резолюция призывает к освобождению всех армянских военнопленных и их репатриации на Родину и предлагает правительству Франции (в сотрудничестве с европейскими партнерами) предусмотреть в качестве наказания за агрессию Азербайджана дипломатические и экономические меры, в том числе применение санкций, которые будут нацелены на активы властей Азербайджана, а также предусмотрят введение эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

Документ подтверждает необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и предлагает правительству создать гуманитарный офис в Нагорном Карабахе, а также рекомендует французскому кабинету рассмотреть "возможность поддержки укрепления обороноспособности Армении".

В резолюции французского Сената есть также пункт, предлагающий правительству президента Эмманюэля Макрона предпринять срочные действия для гарантии безопасности армянского населения и Армении в пределах ее международно признанных границ, и инициировать "развертывание интерпозиционных сил под эгидой международного сообщества". До сих пор единственным международным арбитром в конфликте Азербайджана и Армении вокруг территории Нагорного Карабаха (с военным присутствием в регионе) оставалась Россия.

Решение Сената поддержал Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF), организовавший перед зданием Сената в Париже небольшую демонстрацию солидарности. Утром 15 ноября, день принятия резолюции, у Сената также собралась группа азербайджанских протестантов, призывающих Францию сохранять нейтралитет в азербайджано-армянских отношениях.