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мир

Эскалация в Нагорном Карабахе

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 Alexander Kazakevich
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Удары вооружённых сил Азербайджана
Удары вооружённых сил Азербайджана   -   Авторское право  ASSOCIATED PRESS AZERBAIJAN MINISTRY OF DEFENCE

Новое обострение в Нагорном Карабахе. В Баку заявили о гибели своего военного в Лачинском районе и проведении ответной операции "Возмездие" против сил самопровозглашённой республики.

По словам представителей Минобороны России, за последние сутки режим прекращения огня трижды нарушен со стороны армии Азербайджана. В Степанакерте сообщили, что в результате ударов азербайджанских дронов погибли 2 армянских солдата, 14 ранены. МИД Армении обвинил соседнюю страну в "ползучей оккупации" Нагорного Карабаха.

В зоне конфликта сегодня находятся около 2000 российских миротворцев. 

В ОБСЕ, ЕС и США призвали к прекращению боевых действий.