Эскалация в Нагорном Карабахе

Новое обострение в Нагорном Карабахе. В Баку заявили о гибели своего военного в Лачинском районе и проведении ответной операции "Возмездие" против сил самопровозглашённой республики.

По словам представителей Минобороны России, за последние сутки режим прекращения огня трижды нарушен со стороны армии Азербайджана. В Степанакерте сообщили, что в результате ударов азербайджанских дронов погибли 2 армянских солдата, 14 ранены. МИД Армении обвинил соседнюю страну в "ползучей оккупации" Нагорного Карабаха.

В зоне конфликта сегодня находятся около 2000 российских миротворцев.

В ОБСЕ, ЕС и США призвали к прекращению боевых действий.