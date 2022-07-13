Бразилия намерена закупать у России "как можно больше" топлива и сырья

Бразилия намерена закупать как можно больше российского сырья и топлива, несмотря на войну в Украине. Об этом заявил глава МИД республики Карлус Франса. По его словам, многие страны, в том числе в Европе, слишком сильно зависят от поставок из России, чтобы можно было говорить о реальном эмбарго:

«Мы в значительной мере полагаемся на экспорт удобрений из России, а также из Беларуси. И, конечно, Россия – крупный поставщик нефти и газа. Вы можете спросить об этом Германию. Вы можете спросить об этом Европу... Конечно, мы должны сделать так, чтобы у нас было достаточно дизельного топлива для агробизнеса Бразилии и для бразильских водителей, поэтому нам нужны безопасные и очень надежные поставщики дизельного топлива, а Россия один из них».

Как говорил президент Бразилии Жаир Болсонару, поставки российского дизельного топлива должны начаться до конца лета. При этом, по его словам, Москва предложила гораздо более выгодные условия, чем другие поставщики.

Ранее Бразилия выступала против односторонних санкций в отношении России и настаивала на полноценном участии российской делегации в заседаниях «Большой двадцатки».