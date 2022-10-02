Выборы в Бразилии: Лула против Болсонару

В воскресенье бразильцы голосовали на крайне поляризованных выборах, которые были призваны решить, вернуть ли к власти левого политика в четвёртой по величине демократии в мире - или сохранить крайне правого действующего главу государства ещё на 4 года.

В этой гонке нынешнему президенту Жаиру Болсонару противостоит его политический антипод, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва.

В выборах приняли участие ещё 9 кандидатов, но их шансы бледны по сравнению с поддержкой Болсонару и да Силвы.

Недавние опросы общественного мнения прочат лидерство да Силве — так, последний из них, опубликованный в субботу, показал: 50% опрошенных, заявили, что проголосуют за да Силву, и лишь 36 % собирались поддержать Болсонару.

Голосование в Бразилии обязательно для более чем 156 млн граждан страны, имеющих право голоса. Действующий президент Жаир Болсонару баллотируется на второй срок после четырех лет пребывания у власти.

Избирательные участки открылись в 8:00 утра по местному времени. Результат ожидается в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков в 17:00