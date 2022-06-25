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Украина

Реакции киевлян на дерусификацию книжного рынка

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 Euronews  и AFP
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Книжный магазин.
Книжный магазин.   -   Авторское право  YURIY DYACHYSHYN/AFP or licensors

Верховная рада Украины проголосовала 19 июня за запрет ввоза и продажи печатной продукции из России и Беларуси, а также за запрет печатать книги на русском языке и издавать произведения граждан Российской Федерации.

Продавец русских книг Александр Дробин считает, что этот закон невозможно исполнить: «Они сделали этот закон, а как его исполнять никто не знает. Ну как? Сейчас вот взять эти книги вынести на улицу и поджечь их что ли?»

«Идёт война, поэтому нужны какие-то более жесткие меры на мой взгляд, конечно, да. И многие вещи, связанные с бывшей русификацией, их нужно действительно отменять», — уверен продавец украинских книг Анатолий Грунько.

Киевлянка Наталья Сикорская не считает отмену русской культуры актуальной задачей:

«То, что делается, война которая у нас с Россией, — это очень серьезно. А то, что делается изнутри на сегодняшний день... Я считаю, что такие законы принимать вообще не актуально. Сейчас есть более серьезные проблемы».

Продавцы книг на украинском утверждают, что спрос на них после начала войны пошел вверх, и ждут появления новых украиноязычных писателей.

В русскоязычных регионах Украины принимаются отдельные меры по дерусификации. Так в Николаевской и Одесской областях русский язык и литературу исключили из школьной программы, а в Харьковском университете закрыли кафедру русского языка.