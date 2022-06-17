Марош Шефкович:"Законопроект Лондона противоречит международному праву"

ЕС начинает судебные разбирательства с Великобританией после ее решения в одностороннем порядке отказаться от части протокола по Северной Ирландии, который был согласован в рамках сделки по "брекситу". Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович, один из главных переговорщиков по этой теме, считает позицию Лондона политически мотивированной. Он ответил на вопросы Euronews.

Рынок вне контроля?

Euronews: "Несмотря на шесть лет трудных переговоров, тема "брексита" сегодня не потеряла своей остроты. В настоящий момент мы переживаем очередное рекордное снижение взаимопонимания между ЕС и Великобританией после того, как Лондон в одностороннем порядке решил изменить североирландский протокол - документ, который позволяет Северной Ирландии оставаться в составе единого рынка ЕС в период, когда остальная часть Великобритании из него вышла. Протокол был согласован, чтобы сохранить стабильность в регионе и соблюсти положения Соглашения страстной пятницы. В чем заключается угроза единому рынку? Какой возможен ущерб?"

Марош Шефкович: "Как вы знаете, наши отношения с Великобританией, протокол о выходе из ЕС, соглашение о торговле и партнёрстве основаны на доверии. И вот затем если вы в Лондоне разрабатываете законопроект, в котором отражаете желание контролировать то, что происходит на нашем едином внутреннем рынке, но при этом не заявляете о готовности проводить необходимые проверки, то доверие будет серьезно подорвано... Без проверок мы можем оказаться с товарами, которые либо незаконны, либо не соответствуют стандартам общественного здоровья, здоровья животных. Это может быть и просто контрабанда, которая активизируется".

Euronews: "В Великобритании, разумеется, говорят, что вынуждены идти на такие шаги. Вы отмечаете, что в переговорах Лондон не демонстрирует прогресса с февраля. Почему? Как вы видите ситуацию?"

Марош Шефкович: "Я должен сказать, что мы не видели никаких конструктивных предложений со стороны Великобритании с марта прошлого года. Зато мы наблюдали, как они кладут на стол все новые и новые сложные вопросы. Отмечу, что я регулярно общаюсь с представителями североирландского бизнеса, тамошними политическими лидерами, гражданским обществом, так вот, многие вопросы, которые выносит на переговоры правительство Великобритании, сами жители Северной Ирландии никогда не поднимали. Мы уделяем большое внимание работе с непредвиденных последствиями чтобы обеспечить гладкое исполнение протокола и максимально снизить количество необходимых проверок".

Закон вне закона

Euronews: "Вы упомянули о судебном разбирательстве против Великобритании. Расскажите подробнее. И еще: если новый законопроект пойдёт на утверждение в Палату общин (это может растянуться на год или около того), придется ли ЕС заморозить на это время соглашение о свободной торговле между ЕС и Великобританией?"

Марош Шефкович: "Первое и очень важное уточнение: мы считаем этот проект Лондона незаконным. Он противоречит международному праву. Мы не воспринимаем их законопроект как справедливый из-за целого ряда положений, например, из-за того, что с ним Великобритания хочет сама решать, какие товары будут поступать в ЕС, лишая нас возможности осуществлять эффективный контроль над этими потоками.

Мы со своей стороны собираемся защитить единый рынок сегодняшним юридическим демаршем, мы будем очень тверды, спокойны и пропорциональны в наших ответах. Марош Шефчович.

Мы со своей стороны в первую очередь собираемся защитить единый рынок сегодняшним юридическим демаршем, мы будем очень тверды, спокойны и пропорциональны в наших ответах. Мы будем действовать поэтапно, так как по-прежнему хотим оставить двери для переговоров открытыми. Но, конечно, если они одобрят законопроект, я не могу исключать разных вариантов развития событий".

Euronews: " Вы упомянули о том, что двери остаются открытыми. Вы считаете Бориса Джонсона, британского премьера, и Лизу Трасс, министра иностранных дел, надежными партнерами в поиске решения?"

Марош Шефкович: "Я в самом начале сказал, что наши отношения основаны на доверии, это вдвойне верно, когда речь идёт о согласовании таких сложнейших договоров как "брексит", соглашение о свободной торговле... Отмечу, что своим законопроектом, представленным после полутора лет переговоров, они сильно подорвали это доверие.

Euronews: "Каковы могут быть последствия для Северной Ирландии, если вопрос не будет решен? Они потеряют доступ к единому рынку ЕС? И что будет с хрупким мирным соглашением?"

Марош Шефкович: "Думаю, что одним из явных последствий станет неопределенность. Если вы поговорите с североирландскими предпринимателями, то скорее всего услышите следующее: "Пожалуйста, сядьте за стол переговоров, найдите совместное решение! Нам нужна правовая определенность, предсказуемость для бизнеса. Наши инвесторы колеблются, потому что не знают, будет ли компания, в которую они вложат деньга в Северной Ирландии, производить продукцию на 5 миллионов, на 50 миллионов или на 500 миллионов". Если взять экономические показатели, то, думаю, что за последний год Северная Ирландия развивалась довольно хорошо по сравнению с другими регионами ЕС. Если говорить о мире, то для нас он был приоритетом с самого начала. Как вы знаете, ЕС поддерживал Соглашение Страстной пятницы с первого дня. Мы всегда поддерживали его финансово, политически и экономически. Я видел некоторые из проектов, такие как Flurrybridge, спонсируемый проект центра Shankill Road, наблюдал, каких изменений и преобразований удалось достичь за последние несколько лет. И я думаю, что мы должны беречь мир в регионе, дорожить им и создавать благоприятные условия для того, чтобы он оставался стабильным".

Euronews: "Действия Великобритании направлены на благо, как они его понимают, для Северной Ирландии или же они ориентированы на британскую внутриполитическую ситуацию?"

Марош Шефкович: "Я думаю, что там очень много политического давления Лондона. А для нас во всей этой истории важно другое, я уже несколько раз говорил об этом и с удовольствием повторю. Мы не стремимся к политической победе в Северной Ирландии. Мы просто хотим, чтобы эти вопросы были решены таким образом, чтобы позволили закрепить снова, я надеюсь, хорошие, перспективные отношения с Великобританией, создав спектр возможностей для Северной Ирландии. И, конечно, мы поддерживаем мир и Соглашения Страстной пятницы по всем пунктам".