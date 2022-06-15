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ЕС возобновляет разбирательство против Великобритании из-за договора о брексите

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 Euronews
ЕС возобновляет разбирательство против Великобритании из-за договора о брексите
Авторское право  Peter Morrison/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Европейский Союз объявил в среду, что возобновит судебный процесс против Великобритании в связи с представленным Лондоном законопроектом, который противоречит части договора о брексите.

Комиссия начала процедуру против Великобритании в марте 2021 года, но приостановила ее в июле для дальнейших дискуссий о сохранении Северной Ирландии в едином рынке блока.

Напряженность между Лондоном и Брюсселем возникла из-за планов британского правительства пересмотреть в одностороннем порядке ряд положений соглашения о выходе из ЕС в части, касающейся Северной Ирландии. Главная цель поправок – убрать барьеры на пути британских товаров, пересекающих административную границу североирландского региона.

"Мы по-прежнему открыты к переговорам с ЕС и я бы предпочла достичь соглашения на переговорах, — заявила глава британской дипломатии Лиз Трасс. — Но дело в том, что ЕС отказался изменять протокол, что создает проблемы для торговли, налогов и многого другого в Северной Ирландии".

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