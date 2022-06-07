"Брексит": бюрократические барьеры для европейских школ

Подтянуть английский в путешествии по Соединённому Королевству - метод языковой практики, который был привычным для миллионов европейских школьников. Но с "брекситом" правила въезда в теперь уже бывшую страну-член Евросоюза ужесточились.

Обычного удостоверения личности недостаточно. И дирекция школ, в том числе в соседней Франции, теперь дважды подумает, прежде чем браться за организацию поездки, на которую уходит столько усилий, времени и средств.

Сара Лепиуфль, учитель английского языка:

"Это была настоящая полоса препятствий. Мы провели несколько ночей, размышляя, а не стоит ли нам вообще всё отменить. Но в конце концов, справились".

Самое сложное - оформить паспорт для загранпоездок, который теперь требует британская сторона. Быстро это сделать не получится.

"Я связался с мэрией Кольмара, чтобы записаться на приём и оформить паспорт для дочки, но самые ранние даты, которые мне предложили, были на конец июня. Я звонил в другие города поблизости. Там на приём можно попасть и того позже. Единственная открытая на ближайшее время дата была в городе Феррет, который находится почти в часе езды от нас", - говорит отец одной из учениц.

Не только время ожидания возмущает родителей. Бьёт по карману цена. За паспорт своему чаду им приходится выложить около 40 евро. Выходцам из неевропейских стран, но проживающим на территории ЕС, британская виза обходится в 120 евро.

Как следствие: число языковых школьных туров в Соединённое Королевство резко сократилось, зато постепенно растёт в направлении других англоязычных стран, например, Ирландии.