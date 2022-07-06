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мир

Спор Лондона и Брюсселя из-за Ирландии: ответ ЕС

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 Alexander Kazakevich
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Выступление вице-председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича в Европарламенте в Страсбурге
Выступление вице-председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича в Европарламенте в Страсбурге   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ЕС готовит ответ на планы Соединённого Королевства прекратить таможенные проверки в Ирландском море. В Страсбурге евродепутаты обсудили противостояние с Лондоном, после того, как в понедельник британский парламент одобрил в первом чтении пересмотр положений североирландского протокола, принятого после брексита. Вице-президент Еврокомиссии заявил, что не видит оснований для нарушения достигнутых соглашений.

Страны, которые разделяют одни и те же ценности, должны демонстрировать единство, мы уже столкнулись с большими проблемами на восточных рубежах, и это точно не лучшее время для того, чтобы в очередной раз нарушать международное право.
Марош Шевчофич
Еврокомиссар и вице-председатель Еврокомиссии

По другую сторону Ла-Манша считают иначе. Власти Великобритании заявляют, что соблюдение протокола привело к политическому кризису в Северной Ирландии, а также дефициту некоторых товаров. В ЕС заявляют о намерении продолжать диалог с британцами, но напоминают, что в случае одностороннего расторжения протокола, Лондону грозят коммерческие ограничения

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