Саммит восточного фланга НАТО

Главы 9 государств-членов НАТО провели в пятницу переговоры в Румынии, в преддверии саммита северо-атлантического альянса. Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония согласовали позицию о разворачивании дополнительных сил НАТО на восточном фланге на фоне российско-украинской войны.

«Результат, на который мы рассчитываем, — это консолидированное, единое, согласованное и устойчивое присутствие НАТО на восточном фланге, особенно на Черном море, сильно подверженном угрозам со стороны России», — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

По словам президента Польши Анджея Дуды, участники саммита договорились «гарантировать то, чтобы усиленное присутствие НАТО на передовых позициях, которые мы имеем сейчас на восточном фланге, было расширено на новые страны, такие как Болгария, Венгрия и Словакия. Решение об этом уже принято, но мы хотим большего, мы хотим развернуть его в усиленную оборону».

В саммите с помощью видеомоста принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, призвавший увеличить финансирование на оборонные цели на восточном фланге альянса.