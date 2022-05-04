Текстовая трансляция Euronews | 70-й день войны | "Азовсталь" вновь обстреливают

Текстовая трансляция Euronews | 70-й день войны | "Азовсталь" вновь обстреливаютКомментарии
Мариупольская гуманитарная операция продолжается. Сегодня планируется эвакуация из четырех населенных пунктов в зоне боевых действий, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Вечером 3 мая несколько регионов Украины подверглись ракетным ударам. Во Львове обстреляли три электроподстанции, в Кировоградской, Днепропетровской и Закарпатской областях - железнодорожную инфраструктуру.
Австралия ввела дополнительные санкции в отношении более 70 российских политиков и свыше 30 должностных лиц самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Российские войска возобновили удары по "Азовстали". В Минобороны РФ объяснили это тем, что украинские военные вышли на огневые позиции, воспользовавшись режимом тишины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать второй этап "спецоперации" в Украине. Кадыров заявил в видеообращении, что "спецоперацию" нужно провести "по всей территории Украины".
Более 1,1 млн человек прибыли в Россию с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Всего через пункты пропуска Ростовской, Брянской, Белгородской областей и Республики Крым в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли более 1,1 млн человек, в том числе почти 200 тысяч детей", - сказал собеседник агентства.
За сутки российскую границу пересекли более 12 тысяч человек.
"Между Кремлем и ИГИЛ* все меньше и меньше различий, даже на вербальном уровне", пишет в Твиттере советник президента Украины Михаил Подоляк.
"Сначала антисемитские заявления Москвы, теперь массированные ракетные удары по городам Украины. Львов, Винница, Кировоград, Закарпатье. Россия должна быть признана спонсором терроризма", - полагает Подоляк.
At first, anti-Semitic statements by #Moscow, now massive missile strikes on Ukrainian cities. Lviv, Vinnytsia, Kirovohrad, Zakarpattia. #Russia must be recognized as a sponsor of terrorism. There is less and less difference between the Kremlin and ISIS, even on a verbal level.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022
* запрещена в РФ
В Вооруженных Силах Беларуси началась "внезапная проверка" сил реагирования, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
В ходе проверки воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач, передает БелТА. Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе.
Проверка носит комплексный характер, отметили в белорусском минобороны.
МВД Киргизии призвало жителей республики не использовать 9 мая символики, которая связана с российским вторжением в Украину, сообщили в среду в пресс-службе министерства.
"В целях пресечения разжигания межнациональной вражды и предупреждения провокаций на территории Кыргызской Республики, в особенности среди участников праздничных мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы, сотрудниками органов внутренних дел проводятся профилактические мероприятия по недопущению использования и ношения изображений, эмблем, символики, связанных с военным конфликтом между Украиной и Россией", - цитирует ТАСС сообщение киргизского МВД.
Австралия ужесточила санкции в отношении России и самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Газета Canberra Times сообщает, что ограничительные меры введены в отношении 75 российских политиков и 30 представителей Луганской и Донецкой республик. Решение принято на фоне возобновления обстрелов металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в нарушение режима прекращения огня.
"Австралия подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также украинского народа", - заявил министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.
Власти Австралии ввели санкции в отношении 812 физических и 47 юридических лиц в ответ на вторжение России в Украину в феврале.
Гуманитарная операция в Мариуполе продолжается, пишет в соцсетях вице-премьер Украины Ирина Верещук. Сегодня планируется эвакуация из Мариуполя, Луначарского кольца (под Бердянском), Токмака и Васильевки.