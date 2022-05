Текстовая трансляция Euronews | 70-й день войны | "Азовсталь" вновь обстреливают

"Между Кремлем и ИГИЛ* все меньше и меньше различий, даже на вербальном уровне", пишет в Твиттере советник президента Украины Михаил Подоляк.

"Сначала антисемитские заявления Москвы, теперь массированные ракетные удары по городам Украины. Львов, Винница, Кировоград, Закарпатье. Россия должна быть признана спонсором терроризма", - полагает Подоляк.

At first, anti-Semitic statements by #Moscow, now massive missile strikes on Ukrainian cities. Lviv, Vinnytsia, Kirovohrad, Zakarpattia. #Russia must be recognized as a sponsor of terrorism. There is less and less difference between the Kremlin and ISIS, even on a verbal level.