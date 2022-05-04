Текстовая трансляция Euronews | 70-й день войны | "Азовсталь" вновь обстреливают

Мариупольская гуманитарная операция продолжается. Сегодня планируется эвакуация из четырех населенных пунктов в зоне боевых действий, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Вечером 3 мая несколько регионов Украины подверглись ракетным ударам. Во Львове обстреляли три электроподстанции, в Кировоградской, Днепропетровской и Закарпатской областях - железнодорожную инфраструктуру.

Австралия ввела дополнительные санкции в отношении более 70 российских политиков и свыше 30 должностных лиц самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Российские войска возобновили удары по "Азовстали". В Минобороны РФ объяснили это тем, что украинские военные вышли на огневые позиции, воспользовавшись режимом тишины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать второй этап "спецоперации" в Украине. Кадыров заявил в видеообращении, что "спецоперацию" нужно провести "по всей территории Украины".